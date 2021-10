Der Frauenanteil im Bundestag ist ein Skandal

Eine Frauenquote muss her

Und jetzt muss ich leider das umstrittene Thema Frauenquote ansprechen. Denn eine Quote, im Sinne von einer paritätischen Wahlliste, ist auch eine Möglichkeit, mehr Frauen in den Bundestag zu bekommen. Diese Praxis ist bei den Linken und den Grünen etabliert und hat die gewünschten Erfolge gebracht. Auf ihren Wahllisten stellen beide Parteien abwechselnd Männer und Frauen auf. In beiden Parteien gibt es also durchaus genug Frauen, die Lust auf ein politisches Amt haben. Allerdings müssen Frauen auch bei Direktmandaten berücksichtigt werden. Bei den Wahlkreisen gelten die selbstgesteckten Gleichstellungsziele oft nicht.

Dass eine Frauenquote funktioniert zeigt Ruanda. Das afrikanische Land hat mit 61 Prozent den höchsten Frauenanteil in der Regierung weltweit. Das Land führte 2003 eine Frauenquote von 30 Prozent für das Parlament ein. Bei den Wahlen wurde das Ziel sogar übertroffen. Frauen belegten auf Anhieb fast die Hälfte der Sitze (48 Prozent).

Die Finnen machen es vor

Labour-Abgeordnete Stella Creasy im britischen Unterhaus mit ihrem Baby.

Doch nur mit einer Quote ist es auch nicht getan. Es braucht noch weitere strukturelle Maßnahmen. Die Lebensrealitäten der weiblichen Abgeordneten müssen berücksichtigt werden. Dass es für Frauen im Bundestag zum Beispiel keine Elternzeit gibt, finde ich unmöglich. Auch die Pendelei zwischen Wahlkreis und Berlin und Sitzungen, die bis tief in die Nacht gehen, stehen einem politischen Amt oft im Weg - wenn nicht der Partner, die Partnerin oder die Großeltern verlässlich mehr Familienarbeit übernehmen.

Als Mutter einer zweijährigen Tochter weiß ich, was es bedeutet, meine Zeit zwischen Familie und Karriere aufzuteilen. Jede Schicht, die zu früh beginnt oder zu spät endet, jede Dienstreise ist für mich auch immer mit Stress und dem Anspruch verbunden, alles unter einen Hut bekommen zu wollen.

Die finnische Regierung ist jung und weiblich.

Wenn es darum geht, Frauen in der Spitzenpolitik und auch in anderen Berufsbranchen alle Chancen zu ermöglichen, gefällt mir das Beispiel Finnland ganz besonders. 2019 wurde Sanna Marin zur Premierministerin und im Alter von 34 Jahren zur jüngsten Regierungschefin gewählt. Zwölf von ihren 19 Kabinettsmitgliedern waren damals Frauen, einige im gleichen Alter wie sie. Frauen sind seit mehr als 100 Jahren im finnischen Parlament vertreten. Marin ist bereits die dritte Regierungschefin des Landes.

Auch außerhalb des politischen Betriebs wird es Frauen in Finnland leicht gemacht, sich auf ihren Beruf zu konzentrieren. So gibt es zum Beispiel einige 24-Stunden Kitas in der Hauptstadt Helsinki. Kommunen müssen Kleinkindern einen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen. Und für Schulkinder gibt es eine Ganztagsbetreuung mit kostenlosem Essen in der Schule.

Die weibliche Perspektive fehlt zu oft

Ich wünsche mir einen höheren Frauenanteil im deutschen Bundestag. Weil es wichtig ist, das 50 Prozent der Bevölkerung sich repräsentiert fühlen. Und weil Frauen wissen müssen, dass ihre Sicht auf Themen im Bundestag ausreichend Gehör finden.

Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, damit Frauen häufiger politische Laufbahnen ergreifen? Oder sind Sie der Meinung, dass das Problem ganz woanders liegt? Dann schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich auf Ihre Vorschläge hier in den Kommentaren oder auf Social Media. Lassen Sie uns darüber diskutieren!