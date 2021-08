Einigkeit und Recht und Ampel

Geschlecht, Alter, Lieblingssong - völlig egal. An der Ampel sind wir alle gleich, müssen uns an das halten, was sie vorgibt. Und besonders in Deutschland wird die Farbgebung des leuchtenden Verkehrsnavigators hochachtungsvoll befolgt.

Selbst mitten in der Nacht - es ist kein Auto in Seh- oder Hörweite - bleiben Menschen in Köln bei Rot stehen. Diese Beobachtung war nach anderthalb Jahren in London, im wahrsten Sinne, erleuchtend für mich.

Es gibt so viele Dinge, die unser Land spalten. Dazu zählen Diskussionen über Lebensläufe und Bücher von Politiker:innen. Oder die Frage, ob der Mund-Nasen-Schutz auch unter der Nase getragen werden kann. Erstaunlich, dass nur beim Thema Ampel eine große Einigkeit besteht.