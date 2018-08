Wie Salafisten ihre Kinder radikalisieren

Spielerische Indoktrinierung

Als Nährboden für die salafistische Ideologie sieht der Verfassungsschutz auch Spielzeuge wie etwa Puppen, die Kämpfer darstellen. Die Figuren, die in Köln hergestellt werden und über Soziale Netzwerke beworben und verkauft werden, erinnern den Islamwissenschaftler Elhakam Sukhni, Dozent an der Uni Köln, an den "Islamischen Staat". "Man kann erkennen, dass die Person, die die Puppen angefertigt hat, die Bilder aus Syrien vor Augen hatte," erklärt Sukhni.

"Jundullah" heißt "Soldaten Gottes"

Salafistische Werte werden weitergegeben

Auffällig sei auch, dass einige Puppen mit dem Wort Jundullah beworben werden, welches übersetzt "Soldaten Gottes" bedeutet. Welche Werte die Herstellerin Kindern mit den Puppen vermitteln will, schrieb sie selbst auf Facebook: "(...), dass unsere kleinen Löwen und Löwinnen bereits beim Spielen die natürliche Schamhaftigkeit kennenlernen." So soll vermutlich das konservative Frauenbild der Salafisten an Kinder weitergegeben werden.

Wir haben die Herstellerin um eine Stellungnahme gebeten, jedoch keine Antwort erhalten.

Der Verfassungsschutz schaut im Netz genau hin

Verfassungsschutz beobachtet den Vertrieb solcher Puppen

Produkte wie die beschriebenen Puppen beobachtet der Verfassungsschutz im Netz und schaut genau hin, wer die Puppen produziert und wie der Vertriebsweg ist. Noch gefährlicher als diese Spielzeuge seien allerdings Geschichten für Kinder, so Freier, denn diese würden sich die Kinder noch länger merken: "In Geschichten wird zum Beispiel die Mehrehe propagiert oder es geht darum, dass Gefangene, die von der deutschen Justiz inhaftiert worden sind, zu Opfern und Märtyrern erklärt werden."

Ein eigenes Weltbild wird erschaffen

Islamwissenschaftler Elhakam Sukhni

Geschichten, die den Kindern ein anderes Weltbild vermitteln. "Genau das ist das Hauptproblem" , so Sukhni, "für die Kinder wird die Welt aufgeteilt in die, die auf dem richtigen Weg sind und alle anderen, die auf dem falschen Weg sind." So entstehe schon im Kindesalter eine komplette Abschottung.

Beratungsstellen in NRW