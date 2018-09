Der Streik bei der Fluggesellschaft Ryanair wird am Mittwoch (12.09.2018) auch Passagiere in Nordrhein-Westfalen treffen. Das teilten mehrere NRW -Flughäfen am Dienstag mit. Peter Bellew, Chief Operations Officer bei Ryanair, deutete derweil an, dass Stellen gekürzt werden könnten, sollte es weitere Pilotenstreiks geben: " Wenn unser Geschäft dadurch weiter Schaden nimmt, dann müssen alle Standorte geprüft werden. "

Ryanair-Mitarbeiter verdienen deutlich weniger

Die Arbeitnehmervertreter zeigten sich davon unbeeindruckt. Markus Wahl von der Vereinigung Cockpit pocht auf die Kernforderungen: " Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Und zwar gar nichts Abgehobenes, sondern hier geht es um einen geregelten Urlaubsanspruch, um Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle. " Aber es geht auch um die Angleichung des Gehalts, das deutlich unter dem liegt, was bei anderen Airlines gezahlt wird. So liegt das Einstiegsgehalt eines Co-Piloten bei Ryanair bei 2.000 Euro, während er etwa bei Eurowings mit 4.000 Euro startet.

Piloten und Crew streiken erstmals gemeinsam

Um das Gehalt geht es auch bei den Flugbegleitern. " Die Menschen brauchen ein Gehalt, von dem sie auch leben können ", sagt Verdi-Sprecherin Christine Behle. Während Crewmitglieder bei Ryanair zwischen 900 und 1.700 Euro verdienen, plus Flugzulage, bewegt sich das vergleichbare Einkommen bei Eurowings zwischen 1.800 und 3.700 Euro, ebenfalls plus Flugzulage. Durch den On-Board-Verkauf können die Gehälter jeweils aufgebessert werden. Um das zu ändern, streiken die Flugbegleiter am Dienstag bei Ryanair erstmals gemeinsam mit den Piloten.

Köln, Düsseldorf und Weeze betroffen

Das hat Auswirkungen auf den Flugverkehr. Am Flughafen Köln/Bonn hat der irische Billigflieger 20 seiner geplanten 56 Starts und Landungen gestrichen.

Auch der Airport Weeze am Niederrhein wird von dem Streik getroffen. Dort fallen nach Angaben eines Sprechers zwölf der 28 Ryanair-Flüge von und nach Weeze aus.