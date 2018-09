Der europaweite Streik von Kabinenpersonal und Piloten beim irischen Billigflieger Ryanair sorgt am Freitag (28.09.2018) für zahlreiche Ausfälle an NRW-Flughäfen. Besonders stark betroffen ist der Flughafen Weeze: Dort wurden zehn von insgesamt 17 Verbindungen ersatzlos gestrichen. Auch am Airport Köln/Bonn sorgt der Streik für spürbare Lücken im Flugplan: Neun von 27 Verbindungen fallen aus.