Zum Ferienbeginn in NRW: Ryanair-Mitarbeiter in Spanien streiken

Ausgerechnet in der Hauptreisezeit: Spanische Gewerkschaften haben die Mitarbeiter der Billigfluggesellschaft Ryanair zum Streik aufgerufen. Die spanischen Beschäftigten der irischen Airline sollten vom 24. Juni bis 2. Juli die Arbeit niederlegen, teilten die Gewerkschaften USO und SITCPLA in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die Gewerkschaften fordern " menschenwürdige Arbeitsbedingungen für das gesamte Personal " der Fluggesellschaft. Ryanair ist nach Angaben der Gewerkschaften die einzige internationale Fluggesellschaft ohne Tarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen für das spanische Personal festlegt.

Die Airline hatte zwar mit einer kleineren Gewerkschaft eine Einigung erzielt. Diese ist aus Sicht der Gewerkschaften USO und SITCPLA jedoch unzureichend und verstößt gegen spanisches Arbeitsrecht. Ryanair erklärte dagegen, die Vereinbarung habe echte Verbesserungen für das Personal gebracht.

Geplanter Streik könnte auch für Reisende aus NRW zu Problemen führen