Nach den Ereignissen rund um den Hambacher Forst kommt Bewegung in die Diskussion um die Zukunft der Braunkohle in NRW . Sowohl der Energiekonzern RWE als auch die Landesregierung deuten eine Kurskorrektur an.

Der Hambacher Forst und dahinter der Tagebau

So will RWE nach dem gerichtlich verfügten Stopp der Rodung im Hambacher Forst die Kohleförderung im angrenzenden Tagebau drastisch reduzieren. Die Fördermengen müssten um bis zu 38 Prozent verringert werden, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag (09.10.2018) dem WDR . Konkret gehe es um jährlich etwa 10 bis 15 Millionen Tonnen zwischen 2019 und 2021.

Die gedrosselte Kohleförderung hat auch Konsequenzen für die Stromerzeugung in den nahegelegenen Kraftwerken. RWE rechnet mit einem Minus von vorerst 9 bis 13 Terawattstunden in den Kraftwerken Neurath und Niederaußem.