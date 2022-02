Ukraine-Krieg: Was bringt es, Russland von Swift auszuschließen?

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist das Wort "Swift" politisch in aller Munde. Ein Ausschluss aus dem Swift-System sei als Sanktion ein "scharfes Schwert", so das geflügelte Wort. Doch die Bundesregierung hat sich dagegen gestellt, dieses Schwert zu zücken.

Wir klären, was Swift überhaupt ist - und ob ein Ausschluss als Sanktion von Russland eine gute Idee ist.

Was ist Swift überhaupt?

Über Swift werden keine Zahlungen abgewickelt. Es ist aber ein Kommunikationsnetzwerk, über das Informationen zu Geldtransfers sicher ausgetauscht werden. Genutzt wird es vorwiegend von Banken.

Die Finanzinstitute bekommen eine Swift-Adresse, die BIC, mit der sie über Landesgrenzen hinweg eindeutig identifizierbar sind. So wird unter anderem sichergestellt, dass Auslandsüberweisungen auf dem richtigen Konto eingehen.

Warum ist der Ausschluss vom Swift-System so ein "scharfes Schwert"?

Können Banken Swift nicht mehr nutzen, kann dies weitreichende Folgen für ihre Geschäfte haben. Denn es wird so wesentlich schwieriger, Geld über Ländergrenzen hinweg zu transferieren. Das wiederum hat Auswirkungen auf Unternehmen: Einnahmen, die sie durch Exporte gemacht haben, können sie nicht zeitnah verbuchen. Waren, die sie im Ausland erwerben wollen, können sie nicht bezahlen.

" Ohne Swift keine Zahlungen, ohne Zahlungen kein Hande l", fasst WDR-Wirtschaftsjournalist Ulrich Ueckerseifer zusammen. "Deshalb ist Swift eine andere Liga als die Sanktionen, die wir sonst gesehen haben." Denn der Ausschluss richte sich nicht gegen einen Bank oder einen Oligarchen, sondern gegen Russland in der Breite.

" Ein Abkoppeln vom Swift-System würde Russland praktisch vollständig von weiten Teilen der Weltwirtschaft isolieren ", sagt auch Stefan Kooth. Er ist Konjunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. " Das wäre wirtschaftlich das schärfste Schwert ."