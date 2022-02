Ukraine-Russland: "Der Krieg ist nicht unausweichlich - es gibt Auswege"

WDR: Welche Seite könnte denn überhaupt Interesse an einem Krieg haben?

Hummel: Es gibt in diesem Konflikt viele Seiten und auch Interessen: Es gibt die Nato, darunter die USA und die europäischen Mitglieder, und dann gibt es die ost-europäischen Nachbarn Russlands, die noch nicht in der Nato sind. Dann gibt es die Ukraine, die auch nicht nur eine Seite ist. Es gibt die ukrainische Regierung, und es gibt in den betroffenen Gebieten in der Ukraine auch Menschen, die ja relativ cool sind, was sehr erstaunlich ist, wenn man die Berichterstattung hier in den Medien verfolgt. Und es gibt in der Ukraine mit den Nationalisten eine spezielle Gruppe, die das eskalieren möchte.

Russland hat die Krim mit ihren Schwarzmeer-Häfen 2014 annektiert.

In der Ost-Ukraine gibt es die Separatisten und es gibt die Krim. Auch Russland besteht nicht nur aus Putin und dem Sicherheitsapparat, es gibt auch andere Gruppen - Opposition und Demokratie-Bewegungen. Was geschieht in Russland, wenn es tatsächlich zu einem Krieg mit Tausenden Toten käme? Niemand kann einen Vorteil durch einen Krieg haben, es gäbe nur Verlierer. Das russische Militär kann die Ukraine zwar besiegen, aber nur unter sehr hohen Opfern und Kosten dauerhaft besetzen.