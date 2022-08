Wieder kein Gas durch Nord Stream 1 - was steckt dahinter?

Im Juli wurde die Pipeline einer intensiven technischen Wartung unterzogen. Diese Wartung im Sommer ist üblich und dauerte zehn Tage, an denen gar kein Gas floss. Danach reduzierte sich die Liefermenge aber erneut, auf jetzt 20 Prozent. Auch diese Reduzierung wurde aus Sicht der Bundesregierung mit vorgeschobenen technischen Argumenten begründet.

Jetzt eine weitere Wartung in so kurzem Abstand ist ungewöhnlich. Die Grünenpolitikerin Lisa Badum sieht darin ein politisches Manöver von Russlands Präsident Putin. " Mit hoher Wahrscheinlichkeit nehme ich das an ", sagte Badum im Deutschlandfunk. Sie ist Mitglied im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie.

Was bezweckt Russland mit dem Lieferstopp?

Je weniger Gas nach Deutschland fließt, desto größer der politische Druck. Deutschland ist weiterhin abhängig von russischen Gaslieferungen. Eine Mangellage hätte im Winter schwerwiegende Folgen für die Industrie und damit die deutsche Wirtschaft. Denn Unternehmen würden entsprechend des Gas-Notfallplans der Regierung als erste kein Gas mehr bekommen, wenn die Lieferungen nicht für alle reichen.

Das russische Kalkül ist, durch möglichst geringe Lieferungen für Widerstand in Deutschland gegen die westlichen Sanktionen gegen Russland zu sorgen. Russland nutze seine Macht am Energiemarkt, um Europa und Deutschland zu erpressen, sagte Wirtschaftsminister Habeck mehrfach.