Hohe Haftstrafen angedroht: Wie Russland die Pressefreiheit einschränkt

Russland führt nicht nur Krieg in der Ukraine, sondern kämpft auch gegen die Medien. Am Freitag hat die Duma einen Gesetzentwurf zu "Fake News" verabschiedet. Wer also nach Ansicht Russlands falsche Informationen über die russischen Streitkräfte verbreitet, dem drohen Geldbußen und bis zu 15 Jahre Haft.

"Zweite Front" gegen die Medien

Die Chefin der Internetzeitung "Meduza" mit Sitz in Lettland, Galina Timtschenko, sagte, der " Krieg gegen die Medien" sei "die zweite Front " der Invasion in der Ukraine. Zuletzt hatte die russische Medienaufsicht "Roskomnadsor" die Website der Deutschen Welle dw.com in Russland gesperrt.

Auch die Internetseiten der BBC und anderer Medien wurden blockiert. Die Behörde wirft ihnen vor, rund um den russischen Einmarsch in der Ukraine Falsch-Informationen zu verbreiten.