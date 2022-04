Öl- und Gas-Importe: Finanzieren wir Russlands Krieg gegen die Ukraine mit?

Deutschland hat an Russland seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor zwei Monaten laut einer Studie etwa 9,1 Milliarden Euro für fossile Energieträger bezahlt. Damit war es nach Angaben des finnischen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) in diesem Bereich Russlands größter Kunde, gefolgt von Italien und China.

Der Großteil der russischen Lieferungen besteht aus Gas. Laut den Zahlen der Studie gab Deutschland 6,5 Milliarden Euro für Erdgas aus, knapp 2 Milliarden für Rohöl. Die Bundesregierung erklärte, sie kommentiere Schätzungen nicht und wolle selbst keine solchen Daten erheben.

Regierung will Abhängigkeit von Russland senken

Die deutsche Regierung versucht die Menge der russischen Energielieferungen ins Land schnell zu senken. So sei der Anteil der russischen Gaslieferungen im Vergleich zum Vorjahr von 55 auf 35 Prozent gesunken, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Bis Sommer 2024 soll dieser auf 10 Prozent gesenkt werden.