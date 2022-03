Russische Kosmonauten in ukrainischen Nationalfarben

Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen ist eine rein russische Besatzung in der Internationalen Raumstation ISS mit Umarmungen und Beifall ihrer Kollegen in Empfang genommen worden. Die Kosmonauten Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow dockten am Freitag mit ihrem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 an der ISS an.