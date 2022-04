Flucht aus Russland: Angst vor der eigenen Heimat

Nur wenige Tage gibt es Geld aus dem Automaten

Der junge Mann mit dem europäischen Pass ist nun in Berlin. Er kennt die Stadt, war als Kind mit seinen Eltern für eine Zeit hier. Aus seiner Heimat Russland flieht er auch, weil er eine Haftstrafe als Deserteur fürchtet. Sein erster Gedanke: Raus aus dem Land. In Berlin bleiben ihm genau drei Tage, um Geld abzuholen, dann werden seine russischen Bankkarten gesperrt.

Philip hat von vielen Menschen gehört, die das Land verlassen. " Sie gehen nach Georgien, nach Israel oder auch in die Türkei ", sagt er gegenüber dem WDR. Nach Istanbul gehen immer noch Flüge.

"Russland nur noch Illusion"

Flucht nach Istanbul: Die junge Russin Ariana

Die 26-jährige Russin Ariana zum Beispiel ist in der türkischen Hauptstadt bei Freunden untergekommen. In Russland hatte sie noch gegen den Krieg demonstriert. " Ich habe gemerkt, dass ich an der eigenen Illusion meines Landes festgehalten habe ", sagt sie. " Ich bin immer noch unglücklich, dass ich mit dieser Angst ausreisen musste . Man sollte keine Angst vor der eigenen Heimat haben ."

Erst Protest, dann Haft

Wer sich auflehnt, wird in Russland festgenommen. Philip saß schon zwei Tage in Haft, nachdem er im letzten Jahr gegen die Festnahme des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny demonstriert hatte. Danach habe die Polizei regelmäßig bei seiner Ex-Frau nach ihm gefragt, erzählt er. " Man soll sich nie in Sicherheit fühlen ."