Russen erweisen Gorbatschow die letzte Ehre - Trauerbeflaggung auch in NRW

Abschied von Michail Gorbatschow: In Moskau haben am Samstag hunderte Russen dem früheren sowjetischen Präsidenten die letzte Ehre erwiesen. Die Trauerfeier für den Friedensnobelpreisträger fand ohne großen Pomp statt - und auch ohne Russlands Präsident Wladimir Putin. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben.

Vor allem im Ausland genoss Gorbatschow hohes Ansehen. Er gilt als einer der Wegbereiter für die deutsche Einheit. Bei seinen Deutschland-Besuchen in den 1980er und 1990er Jahren wurde er mit "Gorbi, Gorbi"-Sprechchören gefeiert wie ein Popstar. In NRW, wo er ebenfalls Spuren hinterlassen hatte, wehen am Samstag die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast.