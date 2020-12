Kostenlose FFP2-Masken: Lange Schlangen vor Apotheken

Die Türkglocke der Apotheke von Dorothee Pradel in Bottrop ist seit dem Morgen im Dauereinsatz. Vor der Tür warten die ersten Kunden in langen Reihen. Viele Senioren und chronisch Kranke sind an diesem Dienstag gekommen um sich drei kostenlose FFP2 -Masken abzuholen: "Das hatten wir so erwartet, wir haben schon über 300 Masken abgegeben und es ist ja noch früh am Morgen."

Kostenlose Maske bei Vorlage des Ausweises

Insgesamt 27 Millionen Menschen aus der Risikogruppe will die Bundesregierung auf diesem Wege mit den Masken zum Schutz vor dem Corona-Virus versorgen. Von jetzt bis zum 6. Januar geben die Apotheken wie die von Dorothee Pradel diese Masken kostenlos aus: "Das ist unser Auftrag, der Kunde bekommt die Maske, gegen Vorlage des Ausweises oder wenn er belegen kann, dass er eine chronische Erkrankungen hat."

Dagobert Ullrich gibt Masken an einen Kunden ab

Genauso handhabt es auch Dagobert Ullrich 50 Kilometer weiter östlich in der Bären-Apotheke in Lünen. Hier hat Mariola Binger gerade erfahren, dass sie als Rheuma-Patientin nicht zur Risikogruppe gehört. Allerdings bekommt sie für ihren Mann Masken der unter Bluthochdruck leidet. Dass sie zu einer Risikogruppe gehören, müssen die Patienten in einer Selbstauskunft erklären. Die Apothekerkammer rät dafür in die jeweilige Stamm-Apotheke zu gehen, weil die die chronischen Erkrankungen kennt.

Apotheken müssen Masken selbst organisieren

Die letzten Tage vor dem Start der Ausgabe waren für Ullrich sehr stressig. Denn noch am Donnerstag wussste er nicht, ob er die Masken gestellt bekommt oder selbst einkaufen muss: "Dann haben wir am Donnerstag noch in letzter Minute 2000 Masken geordert. Die kommen aber erst Anfang Januar. Zum Glück haben wir noch woanders her 300 Masken bekommen."

Damit die Masken nicht knapp werden, weist er seine Kunden schriftlich daraufhin, dass sie die Masken nur in einer Apotheke abholen dürfen. Kontrollieren lässt sich das im Moment allerdings nicht. Deswegen geben manche Apotheken die Masken nur an Stammkunden ab. Auch weil sie nur eine bestimmte Anzahl an Masken erstattet bekommen, je nach Umsatz der Apotheke.