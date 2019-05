Duisburger Rheinbrücke: Start für zweite Lkw-Waage

Auf der maroden A40 -Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg geht am Mittwochvormittag (29.05.2019) die zweite Lkw -Waage in Betrieb, diesmal in Richtung Venlo. Auch sie soll verhindern, dass zu schwere Laster die Brücke weiter beschädigen.

Laut Straßen.NRW habe bereits die erste Schrankenanlage in Fahrtrichtung Essen zumindest neue Schäden an der Duisburger Brücke verhindert. Trotzdem würden immer noch bis zu 300 Laster pro Woche vor der Brücke runtergeleitet, weil sie zu schwer sind – obwohl die Schranke schon ein halbes Jahr in Betrieb ist.