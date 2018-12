Ein zweijähriger Junge hat seinen Eltern am Mittwochmorgen (12.12.2018) in Hamm mit einem Ausflug auf eigene Faust einen gehörigen Schreck eingejagt. Das Kind hatte sich kurz nach fünf Uhr in der Früh unbemerkt und nur mit Socken, Schnuller, Schnuffeltuch und rot-blauem Spiderman-Schlafanzug bekleidet aus seinem Elternhaus geschlichen.

Passanten fanden den Jungen auf einer Straße und übergaben ihn dann der Polizei.