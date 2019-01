Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Gasflaschen behindern Löscharbeiten

Zwei Zeugen hatten in der Nacht die Feuerwehr alarmiert. Als die Rettungskräfte an den Einsatzort kamen, stand das Häuschen im Stadtteil Osterfeld bereits lichterloh in Flammen.

Da nach Feuerwehrangaben vor dem Gartenhaus aus mehreren Propangasflaschen Gas strömte, das sich bereits entzündet hatte und große Stichflammen produzierte, konnten die Einsatzkräfte zunächst nur aus der Ferne löschen.

Tote nach dem Löschen gefunden

In der Gartenlaube fand die Feuerwehr dann zwei Frauenleichen. Bei den beiden Frauen handele sich möglicherweise um eine Bewohnerin des dazu gehörenden Mehrfamilienhauses und deren Mutter, sagte ein Polizeisprecher.

Verletzter Mann im Krankenhaus

Auch ein Mann sei durch den Brand verletzt worden. Er liegt nach Angaben eines Feuerwehrsprechers derzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses und ist nicht vernehmungsfähig.

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. " Die Ermittlungen dauern an ", sagte der Sprecher. Das Gartenhaus gehört zu einem Haus im Stadtteil Osterfeld, in dem insgesamt drei Familien wohnen. Das Haus selbst blieb von dem Feuer verschont.

Stand: 20.01.2019, 10:00