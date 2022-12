Blutspendezentrum in Essen seit zwanzig Jahren aktiv

Es läuft. Renate Lindemann lehnt sich entspannt zurück in dem schwarzen Liegestuhl und beobachtet, wie ihr Blut durch den durchsichtigen Schlauch fließt. Um sie herum weitere Menschen, die gerade dasselbe tun wie sie: Blut spenden.

Renate Lindemann kommt regelmäßig in das Essener Blutspendezentrum, das das Deutsche Rote Kreuz nun schon seit zwanzig Jahren nahe des Essener Hauptbahnhofs betreibt. Den Impuls Blut zu spenden hätte im vergangenen Jahr die Flutkatastrophe im Ahrtal ausgelöst, berichtet die Mülheimerin: "Ich habe gedacht, irgendwas muss ich tun fürs Ahrtal. Und dann habe ich gedacht, das beste, was ich eben tun kann, ist Blut spenden."

Großer Bedarf an Blutspenden

Seitdem spendet sie regelmäßig Blut in dem Essener Zentrum. "Es macht Spaß" , sagt Renate Lindemann, "wenn ich weiß, ich kann fremden Menschen helfen, dann ist das doch eine Freude für mich." Und das, obwohl sie zunächst dachte, mit über 60 Jahren als Spernderin gar nicht mehr in Frage zu kommen. Im Blutspendezentrum habe man ihr diese Bedenken aber schnell nehmen können.

Großer Andrang zum Jubiläum.

Susanne Böttcher vom Deutschen Roten Kreuz ist froh über Menschen wie Renate Lindemann: "Wir brauchen dringend Spender. Gerade jetzt. Die Corona-Jahre liegen hinter uns und da ist das Thema Blutspenden etwas in den Hintergrund gerückt." Dabei werde Blut dringend gebraucht. Allein in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln seien täglich an die tausend Blutkonserven nötig.

Einkauf und Blutspende kombinieren

Das Blutspendezentrum in der Essener Innenstadt sei immerhin eine "feste Bank". Hierhin kämen täglich Menschen. 260.000 Blutspenden habe es in den zwanzig Jahren dort gegeben. Der Vorteil sei, so Susanne Böttcher, dass viele Menschen Einkauf und Blutspende kombinieren würden. Genau darum hatte man sich vor zwanzig Jahren für eine feste Anlaufstelle in der City entschieden.