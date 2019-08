Zwangsverheiratungen in den Sommerferien

Laut polizeilicher Kriminalstatistik sind im vergangenen Jahr 67 Zwangsehen in Deutschland angezeigt worden. Am häufigsten trifft es Mädchen aus Syrien, Irak, Kosovo oder der Türkei. Aber auch minderjährige Jungen sind von Zwangsverheiratung betroffen – offiziell wurden 2018 zwei Fälle angezeigt.

Seit 2017 gilt verschärftes Gesetz

Die Verheiratung Minderjähriger ist in Deutschland verboten. Seit Juli 2017 wurde das Gesetz zum Schutz vor Kinderehen verschärft. Unter 18-Jährige dürfen nicht heiraten, auch nicht mit Einwilligung der Eltern, wie es früher bedingt möglich war. Allerdings macht das keinen Unterschied, sagt Barbara Wellner, weil die Betroffenen häufig traditionell und nicht standesamtlich verheiratet werden.

Wellner: " Das ändert nichts an der Situation für Mädchen "