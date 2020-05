Proteste zum Start von Datteln 4 erwartet

Mehrere Umwelt- und Klimaschutzorganisationen rufen für Samstag (30. 05.2020) zu Protesten gegen die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 auf. Den ganzen Tag über werde es vielfältige Aktionen rund um das Kraftwerk geben, hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in NRW im Vorfeld mitgeteilt.

Geplant sind unter anderem eine Menschenkette und Mahnwachen. Erwartet werden unter anderem Vertreter von Fridays for Future, Greenpeace, BUND und "Ende Gelände". Gegen das Kohlekraftwerk, das am Samstag in den Regelbetrieb gehen soll, hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Proteste gegeben.

Straßensperrungen wahrscheinlich

Bei der Polizei sind neun Versammlungsanmeldungen eingegangen. Voraussichtlich werden rund um das Kraftwerk Straßen zumindest zeitweise abgesperrt werden, teilt die Polizei mit.