Der so genannte Zombie-Walk in der Essener Innenstadt wird an Halloween nun doch stattfinden, und zwar in Form einer Demonstration. Das wurde am Dienstag (29.10.2019) bekannt. Angemeldet wurde die Demo von den Linken und den Grünen in Essen unter dem Motto "Die Innenstadt gehört uns allen" . Dabei sind Menschen, die sich als Zombies verkleiden, ausdrücklich eingeladen.