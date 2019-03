Tatort Duisburger Hafen: Schlag gegen Container-Diebe

Eine Strecke von mehr als 11.000 Kilometern haben die Containerzüge aus China zurückgelegt, wenn sie am Duisburger Hafen ankommen. Die sogenannte Neue Seidenstraße ist ein Prestigeprojekt der chinesischen Regierung. Doch nicht alle Waren kamen am Bestimmungsort an.

Hafenarbeiter sollen seit August 2017 Laptops, Drucker, Ventilatoren und Gartengeräte aus den Containern gestohlen haben.

Lange Ermittlungen

Der Polizei und dem Zoll haben den Fall offenbar geklärt. 11 mutmaßliche Täter wurden im November festgenommen. Danach dauerten die Ermittlungen aber noch an, wie die Behörden am Samstag (16.03.2019) in Duisburg mitteilten.