Situation der Mitarbeiter unklar

Wie es mit dem Verein und den aktuell 398 Mitarbeitern in NRW und Brandenburg weitergeht, ist unklar. ZOF hatte vor dem Insolvenzantrag geplant, sich von Teilen seines Geschäftes, zum Beispiel dem Betreiben von Flüchtlingsheimen, zu trennen. Stattdessen wolle sich der Verein mehr auf ambulante und stationäre Jugendhilfe konzentrieren, so der Vorstand. Allerdings muss das in Zukunft der Insolvenzverwalter entscheiden.