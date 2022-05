Wo ist die 10-jährige Clara aus Essen? Interpol fahndet in Paraguay

Es ist eine Geschichte wie aus einem Krimi: die 10-jährige Clara bekommt von ihrem Vater eine Reise nach London geschenkt. Doch die Reise endet in Paraguay. Anne Reiniger-Egler, Claras Mutter, sucht seit sieben Monaten nach ihrer Tochter. Vergeblich. Sie sagt, ihr Ex-Mann Andreas Egler, habe Clara entführt und verschleppt.

Mutter aus Essen sucht nach ihrer 10-Jährigen Tochter

Und zwar gemeinsam mit seiner neuen Frau. Auch deren gemeinsame Tochter hätten sie mitgenommen. Mittlerweile ermitteln Interpol und die Staatsanwaltschaft Essen in diesem Fall. Nach Angaben eines Beraters von Anne Reiniger-Egler fahndet Interpol mit einem internationalen Haftbefehl nach Andreas Egler. Die Staatsanwaltschaft Essen wirft dem 46-Jährigen Kindesentziehung vor.

"Die Ungewissheit ist unerträglich "

Dafür drohen ihm nach deutschem Recht bis zu fünf Jahren Haft. In Paraguay ist das keine Straftat, aber die Behörden arbeiten zusammen. Laut Anne Reiniger-Egler habe ihr Ex-Mann erzählt, er wolle Clara zu ihrem 10. Geburtstag ein Wochenende in London schenken. Stattdessen sei er mit ihr am 27.11.2021 in Paraguay eingereist.

Seitdem hat Anne Reiniger-Egler nichts mehr von ihrem Ex-Mann und Clara gehört. " Die Ungewissheit ist unerträglich. Meine Tochter wird mich schmerzlich vermissen ", sagt sie entsetzt. In einem letzten Brief habe Andreas Egler ihr die Flucht gestanden. Er würde sich " für unbestimmte Zeit " mit Clara, seiner neuen Frau und deren Tochter ins Ausland absetzen.

Suche bisher erfolglos

Andreas Egler soll Gegner der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sein. Er glaube an den sicheren Untergang in Europa und will die Kinder retten, so die Medienagentur Onken+Partner, die Anne Reiniger-Egler vertritt. Sie ist selbst nach Paraguay gereist, um mit ihrem neuen Ehemann nach Clara zu suchen - bisher ohne Erfolg.

Mittlerweile seien an der Suche die Essener Staatsanwaltschaft, die deutsche Botschaft in Paraguays Hauptstadt, die Polizei und Staatsanwaltschaft vor Ort sowie eine Kinderrechtsorganisation beteiligt. Reininger-Egler sei weiterhin dort, um den Start der geplanten Öffentlichkeitsfahndung zu begleiten, so die Medienagentur.

Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung