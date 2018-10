Misstrauen seitens der Moschee gegenüber Medien wächst

Doch was ist geblieben von dem Wunsch nach Transparenz und Dialog? Das Misstrauen seitens der Moschee gegenüber den Medien wächst. "Das hat viel mit den politischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei zu tun, die sich in den letzten Jahren zugespitzt haben" , sagt Politikwissenschaftler und Historiker Ismail Küpeli.

Ditib-Moscheen sind der türkischen Regierung untergeordnet

Die Ditib-Moscheen sind als Verband der türkischen Regierung untergeordnet. So steht es in ihrer Vereinssatzung. "Das was in den Moscheen gesagt und getan wird, kann nicht geschehen ohne eine Freigabe aus Ankara" , so Küpeli. Die umstrittene Moschee-Eröffnung in Köln Ende September 2018 symbolisiere auch die Beendigung der Öffnung zur Deutschen Gesellschaft, so Küpeli weiter. Das könne man durchaus auch auf die Moschee in Duisburg beziehen.

"Es gibt hier eine große Offenheit und Transparenz", erläutert der Duisburger Integrationsdezernent Ralf Krumpholz. Er befürchte keine Abschottung wie in Köln. Aber: "Die Situation ist schwieriger geworden seit den Veränderungen in der türkischen Politik." Konkreter? "Es gibt eine Tendenz, bestimmte Verhältnisse in der Türkei verteidigen zu müssen statt politische Fehlentwicklungen klar zu benennen" - etwa die Auflösung demokratischer Strukturen in der Türkei. Der Grünen-Politiker meint: "Es wäre eine Aufgabe der Ditib-Gemeinden in Duisburg, sich mehr aus den staatlichen Zusammenhängen mit der Türkei zu lösen, es sind deutsche Vereine."