In der Nacht zu Sonntag (30.06.2019) hat es auf dem Gelände von Zeche Zollverein in Essen gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging ein Kühlturm auf dem Areal der Kokerei in Flammen auf.

Fest auf dem Gelände nicht unterbrochen

Gleichzeitig wurde in dem zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Industriedenkmal das Fest "Extraschicht 2019" gefeiert. Weil sich der Brandort in einem abgesperrten Bereich befand, musste das Fest nicht unterbrochen werden.