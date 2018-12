Ein bekannter Youtuber soll für den Feuerwerksvorfall am Samstag (15.12.2018) im Dortmunder Einkaufszentrum "Thier Galerie" verantwortlich sein. Das teilte die Polizei am Montag (17.12.2018) mit. Der 17-jährige Wolfsburger veröffentlicht auf seinem Kanal sogenannte "Prank"-Videos, also Videos, in denen er anderen Streiche spielt.

17-Jähriger wollte Youtube-Video drehen

Bei der Panik am Samstag waren laut Polizei mindestens 30 Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei hatte daraufhin vier 14 und 15 Jahre alte Jugendliche in Gewahrsam genommen.