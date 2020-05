Neuer Abschnitt Wildkamera filmt Wolf in Haltern-Lavesum HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Beschreibung None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/8.5.46 Hobbytierfilmer gelangen die Aufnahmen

Unklar, ob bereits sesshaft geworden

Keine Gefahr für Menschen

Neuer Abschnitt Ein Hobbytierfilmer aus Haltern am See hat mit seiner Wildkamera Aufnahmen von einem Wolf gemacht. Am Mittwoche (13.05.2020) haben das auch Experten des Lanuv bestätigt. In dem Video von Anfang März ist vermutlich ein männlicher Wolf zu sehen, der sich in einem Wald nördlich von Haltern-Lavesum aufhält. Sichtung bestätigt Mark Besten hat die Aufnahmen mit einer seiner Wildkameras gemacht. Experten des Landesumweltamtes haben das Video ausgewertet und die Sichtung bestätigt. Tierzüchter sollten Vorsichtmaßnahmen treffen Unklar ist für die Experten bisher, ob das Tier sesshaft bleibt. Das könne man aber erst sagen, wenn der Wolf noch mehrfach gesichtet wird. Wenn er bleibt, müssen vor allem Tierzüchter Maßnahmen ergreifen, damit der Wolf keine Jungtiere reißt. Für den Menschen sei das scheue Tier ungefährlich. Stand: 14.05.2020, 16:12

