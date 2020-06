In Hamm ist am Samstag (06.06.2020) ein 66-jähriger Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Am Nachmittag sei in einer Doppelhaushälfte im Stadtteil Herringen ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei Hamm am Sonntag mit.

Die Feuerwehr löschte den Brand und entdeckte dabei die Leiche des Wohnungsinhabers. Sie wies den Angaben zufolge erhebliche Brandverletzungen auf. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Schadens dauern noch an.

Stand: 07.06.2020, 11:16