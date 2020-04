Nach Brand: "Dankeschön" für Feuerwehr Bochum

Nach einem Wohnungsbrand in Bochum-Dahlhausen am Donnerstagabend (09.04.2020) haben die Feuerwehrleute eine nette Überraschung an ihrem Einsatzfahrzeug gefunden. Bewohner hinterließen einen Zettel mit dem Wort "Danke" und einem Herzen.

Feuerwehr Bochum löscht Wohnungsbrand

Zuvor mussten die Einsatzkräfte zwei verletzte Menschen aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses retten. Der Mann und die Frau kamen mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Wohnung brannte komplett aus.

Die Feuerwehr konnte allerdings ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern, so dass alle anderen Bewohner nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Dafür waren sie offenbar so dankbar, dass sie den Einsatzkräften die Dankesbotschaft übermittelten.

Stand: 10.04.2020, 11:52