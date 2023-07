Festival, Kirmes, Mittelalter-Spektakel am Regen-Wochenende

Street Food & Beach Festival "Castrop karibisch"

Karibisch und sonnig wird es in den nächsten Tagen nicht. Außer in Castrop-Rauxel. Von Freitag bis Sonntag gibt es dort das "Street Food & Beach Festival". Damit soll ein bisschen Urlaubsfeeling auf den Marktplatz gebracht werden. Dafür haben die Veranstalter einen Strand mit Sand aufgeschüttet.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen satt. Damit ein Teil der Sitzplätze trocken bleibt, wurde am Freitag noch eine Überdachung für einige Sitzreihen gebaut und große Schirme aufgestellt. Bis Sonntag gibt es dort Livemusik und mehrere Food-Trucks. Sonntag ist Familientag mit Kinderschminken, Sandmalerei und Hüpfburg. Der Eintritt ist frei.

Zeitreise in Bielefeld beim Sparrenburg-Fest

Schwertkämpfer vor der Sparrenburg

Die Sparrenburg in Bielefeld macht am Wochenende eine Zeitreise ins Mittelalter - beim Sparrenburg-Fest. Es gibt Marktstände, Gauklerinnen und Gaukler und Mitmachaktionen. Schwertkampf und Bogenschießen wird angeboten - für groß und klein. Die Veranstalter rechnen bis Sonntagabend mit bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher. Jedenfalls, wenn es nicht zu regnerisch wird.

Kirmeszeit in NRW

Das Libori-Fest in Paderborn geht am Wochenende in die letzte Runde. Hier gibt es neben Riesenrad und Kettenkarrussel auch Konzerte und Kleinkunst. Die Kirmesmeile erstreckt sich über mehr als anderthalb Kilometer - mit Riesenrad, Kettenkarrussel, Pommesbuden und Zuckerwatte. In Düren beginnt am Samstag die Annakirmes und in Ascheberg im Kreis Coesfeld die Jacobikirmes.

In Herne sind auch schon die Aufbauarbeiten für die Cranger Kirmes gestartet. Überall wird geschraubt, geschrubbt und geschmückt. Bis Mittwoch (03.08.2023) ist noch Zeit, dann müssen alle 50 Fahrgeschäfte und die unzähligen Buden fertig sein. Über 500 Schausteller sind bei der Cranger Kirmes dabei.