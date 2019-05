Anke Jäger möchte Perspektiven schaffen.

Doch auch abseits der Aktionswoche sind kirchliche Beratungsstellen auch in NRW aktiv, um Ansätze zur Suizid-Prävention zu vermitteln - zum Beispiel in Duisburg. " Wer beraten werden möchte, kann sich telefonisch oder persönlich bei uns melden ", so Anke Jäger von der evangelischen Beratungsstelle. " Wichtig ist, dass die Menschen freiwillig kommen ".