Ein Abgas-Spezialist aus Witten baut ab sofort ein neues Nachrüstsystem für Euro-5-Diesel der Volkswagen-Gruppe. Die Wittener Firma Baumot ist bundesweit die erste, die dafür eine Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt bekommen hat. Zunächst sollen 60 Modelle aus der VW -Familie umgerüstet werden.

Autos wieder besser zu verkaufen

Damit werde der Stickoxid-Ausstoß deutlich gesenkt, sagt Baumot-Vorstand Stefan Beimkämpen am Freitag (30.09.2019) dem WDR . Davon profitiere der Autobesitzer: "Er ist frei von Fahrverboten, die ja schon in manchen Städten verhängt worden sind, und in anderen Städten noch folgen werden."

Ein weiterer wichtiger Punkt sei zudem, dass der Wertverlust von den betroffenen Euro-5-Diesel-Fahrzeugen gemindert werde, so Beimkämpen. Diese sind aktuell tatsächlich nur sehr schwer zu verkaufen. Die Betriebskosten steigen nach der Umrüstung um weniger als einen Cent pro Kilometer.