Darf Essener Wirtshaus zur Kita werden?

Jule Behrwind hat ein Problem: In ihrer Kindertagesstätte BärenBande stehen kurzfristig Sanierungsarbeiten an, und sie kann mit ihren Schützlingen nicht einfach in einen anderen Kindergarten ausweichen. Die Betreuung ausfallen zu lassen, würde aber einige Eltern in Schwierigkeiten bringen.

" Für die Eltern ist das gerade jetzt eine schwierige Situation ", so Jule Behrwind, die insgesamt vier Kitas in Essen leitet. " Also versuchen wir alles, um das Problem zu lösen ." Eine mögliche Lösung: der kurzfristige Umzug in eine Gaststätte.

Leeres Lokal bietet ausreichend Platz

Sie kontaktiert Stefan Romberg, dessen Kinder früher auch bei ihr in die Kita gingen. Er betreibt das "Wirtshaus zur heimlichen Liebe" am Baldeneysee, das durch den Lockdown schon seit Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen ist. Damit bietet es reichlich Platz für eine Kindergartengruppe.

" Da ich für solch verrückte Ideen immer zu haben bin, habe ich gerne zu gesagt", erzählt Stefan Romberg. Er und seine Frau wissen durch die eigenen Kinder, wie wichtig eine gesicherte Kinderbetreuung sein kann. Dazu kommt: " Wir sind es als Gaststätte gewohnt, Tische umzuräumen, von Hochzeiten auf Geburtstagsfeiern oder Beerdigungen umzustellen. Jetzt rutscht eben mal eine Kita dazwischen."

Konzept muss noch genehmigt werden

Die Feuerwehr hat nach einer Untersuchung der Baupläne am Dienstag grünes Licht gegeben. Eine Nutzungsgenehmigung kann allerdings nur das Amt für Stadtplanung und Bauordnung erteilen. Für diese Genehmigung müsste Stefan Romberg zuerst eine Nutzungsänderung seiner Räumlichkeiten beantragen.

" Die Bearbeitung eines solchen Antrags kann bis zu fünf Wochen dauern ", so der Gastronom. Bis dahin wären die Sanierungsarbeiten in der Kita voraussichtlich schon beendet. Eigentlich sollten die Kinder am Mittwoch in das "Wirtshaus zur heimlichen Liebe" einziehen, denn dann beginnen die Arbeiten an ihrem Gebäude.

Kontaktaufnahme mit dem Oberbürgermeister

" In der Kita liegt alles griffbereit und es könnte sofort hier losgehen ", sagt Stefan Romberg. Auch das Gesundheitsamt habe keine Bedenken. Aber ohne Genehmigung des Amts für Stadtplanung dürfen die Kinder nicht im Gasthaus betreut werden.

Deshalb hat Romberg sich mit seinem Anliegen jetzt an Essens Oberbürgermeister gewandt. Seine Wunsch an die Verwaltung: „ Wir wollen in diese Zeiten zusammenstehen, dann lasst uns das doch auch machen.“

Umzug auf Zeit

Jule Behrwind hofft auf eine Erlaubnis. " Die Eltern sind total dankbar, dass wir überhaupt möglicherweise Betreuung anbieten können. " Die Sanierungsarbeiten in der BärenBande sollen ungefähr drei Wochen dauern. Danach könnten die Kinder wieder zurück in die Kita ziehen.

Stand: 02.02.2021, 17:21