Im Prozess zur Loveparade-Katastrophe läuft seit Mittwoch (16.01.2019) das mit Spannung erwartete Rechtsgespräch der am Verfahren beteiligten Juristen. Im Raum steht auch die Frage, ob das Gericht das Verfahren nach dem Rechtsgespräch einstellen wird. Dem müssten die anderen Verfahrensbeteiligten aber zustimmen.

"Gericht hält Einstellung des Verfahrens durchaus für denkbar"

Die Richter, Staatsanwälte, Nebenklägeranwälte und Strafverteidiger – insgesamt 56 Personen – erörtern, wie das Verfahren bisher gelaufen ist. In einer ersten Stellungnahme erklärte Strafverteidiger Dr. Gerd-Ulrich Kapteina: " Das Gericht hält eine Einstellung des Verfahrens durchaus für denkbar. " Diese Information bestätigte auch Nebenklägeranwalt Julius Reiter und ergänzte: " Es sind ja Gründe, die nachvollziehbar sind. "

Nebenklägeranwalt fordert Fortsetzung des Prozesses

Vor dem Termin sagte Nebenklägeranwalt Franz-Xaver Paul dem WDR , dass er sich dafür einsetzen will, dass das Gericht die Verhandlungen fortführt: " Es ist noch lange nicht alles aufgeklärt. " Im Falle einer Einstellung des Verfahrens bliebe die Schuldfrage offen, was auch für die Angeklagten negative Folgen haben könne.

Gericht will sich am Donnerstag äußern

Das Gericht selbst will sich erst am Donnerstag (17.01.2019) in einem Vermerk zum Verlauf des Rechtsgesprächs äußern. Bei großen Verfahren seien Rechtsgespräche durchaus üblich, sagt Gerichtssprecher Dr. Matthias Breidenstein. Es sei im Gesetz vorgeschrieben, " dass ein Rechtsgespräch nicht öffentlich ist ". Dies ermögliche, dass durch die Juristen " noch klarere Worte gefunden werden und noch konzentrierter gearbeitet werden kann ".

Schuldfrage weiterhin offen

Im bisherigen Prozessverlauf zeichnete sich ein komplexes Bild der Katastrophe, bei der auch Kommunikationspannen der Polizei am Veranstaltungstag eine Rolle gespielt haben könnten. Ob das Gericht den insgesamt zehn Angeklagten – sechs Mitarbeiter der Veranstalterfirma Lopavent und vier Mitarbeiter der Stadt Duisburg – eine juristische Schuld nachweisen können wird, bleibt offen.