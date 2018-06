In einem Bochumer Mehrfamilienhaus hat es Montagnacht (04.06.2018) zum fünften Mal innerhalb weniger Wochen gebrannt. Laut Polizei konnte nach dem Feuer ein Tatverdächtiger am Haus festgenommen werden.

Dieses Mal standen Matratzen und ein Wäschesack in einer menschenleeren Wohnung in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Anwohner wurden von der alarmierten Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.