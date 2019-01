Die Glörtalsperre in Breckerfeld füllt sich allmählich wieder mit Wasser. Mehr als ein Jahr lang, seit Ende 2017, lag sie trocken, weil die Staumauer saniert werden musste. Seit Anfang Januar 2019 läuft wieder Wasser zu - inzwischen ist der Stausee wieder zu einem Viertel voll.

Kälte schützt vor "Umkippen"

Etwa 100 Liter pro Sekunde fliessen vom Glörbach in die Talsperre. Dieses Wasser bedeckt jetzt immer mehr Grünpflanzen, die im Sommer auf dem trockenen Seeboden gewachsen sind. Wenn sie zu lange im Wasser schwimmen, könnte der See "umkippen". Die Qualität könnte leiden. Allerdings ist die Gefahr bei den tiefen Temperaturen nicht so groß, wie bei sommerlicher Hitze.

Wasser muss geregelt abfließen

Was bei der Badewanne gilt - Stöpsel rein und volllaufen lassen - funktioniert bei der Glörtalsperre nicht. Das angestaute Wasser muss gleichzeitig geregelt wieder abfließen. Zurzeit sind das etwa 20 Liter pro Sekunde. Andernfalls würde der Glörbach unterhalb der Staumauer austrocknen. Das würden Fische und Kleintiere nicht überleben.

Hoffen auf Badespaß im Sommer

Die Betreibergesellschaft der Glörtalsperre ist zuversichtlich, dass der Badebetrieb im Sommer wieder aufgenommen werden kann. Dann sollen auch neue Kies-Strände das Sonnen und Baden noch angenehmer machen.