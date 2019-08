Bei Thyssen-Krupp in Essen werden am Donnerstag (08.08.2019) die Quartalszahlen veröffentlicht. Damit wird auch ein Update zu der Strategie für den kriselnden Thyssen-Krupp-Konzern erwartet. Durch die im Mai geplatzte Fusion mit Tata-Steel zählt die Stahlsparte bei Thyssen-Krupp weiter zum Kerngeschäft. Es muss schnell eine Neuausrichtung her.

Vorstandsmitglied Guido Kerkhoff hatte wesentliche Änderungen angekündigt: Das Aufzuggeschäft, die Konzernperle, soll an die Börse gebracht werden, um so Geld für den Umbau zu erhalten.