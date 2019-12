Sonne an Neujahr: Winterwetter vorerst nicht in Sicht

Klassisches Winterwetter lässt weiter auf sich warten. Am Neujahrstag wird es in NRW nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Essen in weiten Teilen zunächst nebelig, später vielfach sonnig. Schnee und Dauerfrost seien bis auf Weiteres nicht in Sicht.

Auch wer den Neujahrstag und die Schulferien für einen Skiausflug ins Sauerland nutzen möchte, muss sich auf künstlich erzeugten Schnee verlassen. Knapp 15 Kilometer Pisten in mehreren Skigebieten bei Winterberg und Willingen sind mit Schneekanonen beschneit. Am Dienstag (31.12.2019) liefen 26 Lifte.