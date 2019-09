Im Amateurfußball in Essen kommt es inzwischen seltener zu Gewaltvorfällen. Das teilte am Montag (23.08.2019) der Essener Fußballkreis mit. In den vergangenen zwei Jahren ging die Zahl der Spielabbrüche um 60 Prozent zurück.

Zum einen hat der Fußballkreis hart durchgegriffen und lange Sperren verhängt. Ein Hauptgrund aber ist ein Präventionsprojekt für Migrantenvereine, die hatten besonders viele Schlägereien auf dem Platz.

Sportwissenschaftler etablieren Fair-Play

Sportwissenschaftler der Uni Duisburg Essen sind in sechs betroffenen Vereine gegangen, haben sich beim Training eingebracht und auch zugehört. " Studierende von mir haben das Training übernommen, sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert ", sagte Sportwissenschaftler Ulf Gebken von der Universität Duisburg-Essen, " Und die Vereine haben gemerkt, dass Engagement für einen fairen Fußball belohnt wird. "

So konnten die Sportwissenschaftler eine neue Fairplay-Kultur erarbeiten - mit anhaltendem Erfolg. An dem Projekt hat jetzt auch der gesamte Fußballverband Niederrhein Interesse.

Video starten, abbrechen mit Escape Schiedsrichter bei Kreisligaspiel in Duisburg verletzt. 02:20 Min. . Verfügbar bis 17.06.2020.

Stand: 23.09.2019, 14:35