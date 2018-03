Weitere Opfer von Gruppenvergewaltigungen

Der Fall war Mitte Februar (14.02.2018) bekannt geworden und hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Beschuldigten aus Essen und Gelsenkirchen sollen nach Angaben der Polizei besonders heimtückisch und brutal vorgegangen sein.

In mindestens drei Fällen soll die Männergruppe ihre Opfer mit dem Auto an abgelegene Orte gebracht haben, um sie dort nacheinander sexuell zu missbrauchen oder zu vergewaltigen. Die fünf Tatverdächtigen schweigen bislang zu allen Vorwürfen. Vier von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Ein 16-Jähriger ist wegen seines Alters auf freiem Fuß.