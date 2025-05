Die Bezirksregierung Düsseldorf hat heute Kommunen, Verbänden und Bürgerinitiativen zur öffentlichen Anhörung in die Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken eingeladen. Im Zentrum steht das Planfeststellungsverfahren, das im August 2024 vom Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe ( OGE ) beantragt wurde.

Die geplante Trasse gilt als wichtiger Baustein für die industrielle Energiewende im Ruhrgebiet.

Infrastruktur für die Energiewende

Konkret geht es um den Bau einer rund 42 Kilometer langen Rohrleitung, die künftig grünen Wasserstoff vom Einspeisepunkt in Dorsten bis zum Industriestandort Hamborn transportieren soll. Entlang der geplanten Trasse werden Grundstücke in den Gemeinden Schermbeck und Hünxe sowie den Städten Dinslaken, Oberhausen und Duisburg in Anspruch genommen.

Die Pipeline ist Teil des europäischen Infrastrukturvorhabens GET H2 und soll insbesondere Unternehmen wie thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg klimaneutral mit Wasserstoff versorgen. Partner in diesem Projekt sind die Open Grid Europe GmbH (70 Prozent) und Thyssengas GmbH (30 Prozent).

Die heutige Erörterung ist Teil des gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahrens und dient der Abwägung aller Interessen.

Eine abschließende Entscheidung über das Projekt steht noch aus. Mit einem Baubeginn ist – vorbehaltlich der Genehmigung – nicht vor 2026 zu rechnen.

Unsere Quellen:



Bezirksregierung Düsseldorf

GET H2 Projektseite

RVR : Raumordnungsverfahren

