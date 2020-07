Mähboote mähen auf Ruhrgebiets-Seen

Die Wasserpest Elodea wächst und wächst. Damit die Ruhrgebietsseen nicht komplett zuwuchern, setzt der Ruhrverband seit Montag (06.072020) auf dem Baldeneysee und auf dem Kemnader See Mähboote ein.

"In diesem Jahr wuchern die Wasserpflanzen auf jeden Fall wieder mehr als im vergangenen Jahr" , beobachtet Markus Rüdel vom Ruhrverband. Damit der See nicht wieder komplett zuwuchert, wurde vorsorglich ein weiteres Mähboot aus den Niederlanden angefordert. Es soll ab nächster Woche auf dem Baldeneysee mähen helfen.

Wassersport noch nicht beeinträchtigt

Im Moment verbreitet sich die ungeliebte Elodea vor allem an den Südufern der Seen. Dort ist das Wasser nicht so tief. Wichtig für Wassersportler: Dort, wo es tiefer ist, also vor allem die Regattastrecke auf dem Baldeneysee, ist bislang noch nichts zugewuchert.

Wie stark die Elodea in diesem Jahr wächst, hängt vor allem vom Wetter ab. "Wenn es warm und sonnig ist, gelangen die Strahlen bis auf den Seegrund. Das mögen die Elodeapflanzen und wachsen umso schneller" , erklärt Rüdel.

Auch wenn die Elodea nicht hübsch aussieht und nicht geliebt wird: Eigentlich sei sie ein Zeichen für gute Wasserqualität, so der Ruhrverband. Sie wächst bei klarem Wasser besonders gut.

