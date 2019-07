Waschbären: niedlich anzusehen, aber für die Natur eine wahre Plage. Denn sie sind Allesfresser und machen sich über seltene Kröten genau so her wie über Eier von Feldlerchen, Kiebitzen oder Rebhühnern. Deswegen sprechen sich jetzt sogar Nabu -Mitglieder dafür aus, sie zu jagen und so ihre Zahl einzudämmen.

In Voerde und Dinslaken ist die Situation besonders dramatisch, sagt Peter Malzbender, Vorsitzender der Kreisgruppe Wesel des Nabu. Es falle ihm nicht leicht, sagt er am Mittwoch (17.07.2019) dem WDR, " aber wir kommen an einer Jagd nicht vorbei, wenn wir die Population im Zaum halten wollen ".

Ostwestfalen-Lippe als Waschbären- Hotspot

Wie viele Waschbären in NRW leben, ist unklar. Fest steht aber, dass sie sich in den letzten Jahren rasant vermehrt haben - inzwischen wurden sie in fast der Hälfte aller deutschen Jagdreviere gesichtet. In NRW sind Ostwestfalen-Lippe und das Süderbergland die Waschbären-Hotspots, sie sind inzwischen aber im ganzen Land heimisch.