In der Luft liegt ein leichter Geruch von Hopfen und Malz. Vor den Toren der Actien-Brauerei in Dortmund stehen rund 100 Beschäftigte der Frühschicht in gelben Warnwesten. Mit Trillerpfeiefen und Rasseln machen sie Lärm für ihre Forderung nach 6,6 Prozent mehr Lohn.

Streikende wollen mehr Geld

Vier Stunden legen die Beschäftigten in Dortmund ihre Arbeit nieder. Am Mittag treffen sich Frühschicht und Spätschicht zur Streikkundgebung. Vor allem viele aus der Logistik stehen vor den Werkstoren, zum Beispiel Gabelstaplerfahrer, aber auch Natascha Fuhge, die Bierkisten auf Paletten packt: "Ich bin schon enttäuscht. Wir arbeiten viel und gut und auch gerne. Und das muss sich auch widerspiegeln. Alles wird teurer, da sind 2,2 Prozent zu wenig."

Auch anderen ist das Angebot der Arbeitgeberseite zu wenig. Die hatte in den ersten beiden Verhandlungsrunden das selbe Angebot vorgelegt, ein Gehaltsplus von 2,2 Prozent in diesem Jahr und noch mal 2,0 Prozent im nächsten. Mit den ersten kurzen Warnstreiks wie dem in Dortmund und wie vergangene Woche in Köln, will die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten eine Duftmarke setzen, in den Tarifauseinandersetzungen, weitere Eskalation nicht ausgeschlossen.

Sauer sind sie bei der Gewerkschaft auf die Betriebsleitung bei der Actien-Brauerei. Der habe man eine Notbesetzung zugestanden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, sagt Betriebsrat Frank Neumann. Die Geschäftstführung habe aber noch einzelne Beschäftigte aus der Logistik angesprochen und dazu bewogen heute zu arbeiten: "Das ist ein Schlag ins Gesicht," so Neumann.

Auswirkungen auf Bierausstoß unklar

Ob Kunden die Auswirkungen des Streiks mitbekommen werden ist fraglich. Torsten Geheart von der NGG denkt schon: "Die Logistik läuft nicht mehr, die Abfüllung läuft nicht mehr. Das hinterlässt schon Spuren, insbesondere mit dem Feiertag." Die Gewerkschaft hat den Warnstreik bewusst vor Feiertage wie Himmelfahrt und Pfingsten gelegt, an denen viel Bier konsumiert wird.