Bochumer läuft trotz schwerer Krankheit eine "Walking Challenge"

Henry Wahlig will in 14 Tagen mindestens 18,48 Kilometer laufen. Der VfL-Bochum-Fan hat diese Kilometeranzahl entsprechend des Gründungsjahres seines Lieblingsvereins gewählt. Für ihn ist diese Strecke eine große Herausforderung. Wegen der Nervenerkrankung HSP bedeutet jeder Schritt für ihn eine riesen Anstrengung, denn die zentrale Nervenbahn in seinem Rückenmark bildet sich zurück.

Henry kämpft gegen Nervenerkrankung

Der Bochumer lebt seit seiner Jugend mit der seltenen neurologischen Erkrankung. Als Folge leidet er an einer Spastik in den Beinen. Dabei handelt es sich um eine Steifigkeit der Muskeln, die zum Beispiel zu steifen Beinen oder häufigem Stolpern führen kann. Bislang ist die Krankheit unheilbar und führt zu einer zunehmenden Verschlechterung der zentralen Nervenbahnen im Rückenmark. Diese Entwicklung bringt die Betroffenen meist in den Rollstuhl.

Eine bisher unheilbare Krankheit

Mit jedem Kilometer will der Bochumer daher auf die kaum erforschte Krankheit aufmerksam machen und Spenden für die Tom Wahlig Stiftung und die Forschung sammeln. Dafür geht der 40-Jährige zwei Wochen lang jeden Tag an Gehstöcken oder dem Kinderwagen seiner Tochter gestützt rund um das Bochumer Stadion. Denn Henry will sich nicht unterkriegen lassen.