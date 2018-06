Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr startet heute (01.06.2018) den zweiten Teil der Testphase für die elektronische Bus- und Bahnfahrkarte. Das "nextTicket" soll die Fahrstrecke beim Nutzer jetzt kilometergenau abrechnen. Smartphonenutzer können sich das Ticket aus dem App-Store herunterladen.

Fahrkahrte wird mit dem Smartphone aktiviert

Beim Einstieg aktiviert der Nutzer die Fahrkarte selbst in der nextTicket-App. Dann zahlt jeder einen Festpreis zwischen 1,40 Euro und 1,45 Euro pro Fahrt. Dazu kommen dann 20 Cent pro Kilometer. An der Zielhaltestelle muss der Nutzer per Smartphone aus der App auschecken.

Öffentlicher Nahverkehr soll gerechter werden

Mit dem Ticket soll der öffentliche Nahverkehr preislich gerechter gestaltet werden, so der VRR . In der ersten Testphase, seit Anfang März, wurde dem Nutzer stets der günstigste Preisstufentarif pro Fahrt berechnet. Durch die Umstellung können nun einzelne Fahrstrecken teurer werden.

