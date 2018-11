Das Sicherheitsempfinden unter Fahrgästen und dem Bahnpersonal sei durch die Sicherheitsteams gestiegen, so der VRR. Das haben Befragungen des Verkehrsverbundes ergeben. Deshalb will der VRR die Kräfte auch weitere drei Jahre in den S-Bahnen und Regionalzügen einsetzten.

Die meisten Sicherheitsteams werden abends oder nachts eingesetzt und sind vor allem in Zügen zwischen Essen und Dortmund und zwischen Düsseldorf und Wuppertal anzutreffen. Seitdem seien Pöbeleien, Diebstähle und Vandalismus in den Zügen stark zurückgegangen, so der VRR .